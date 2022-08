"Roma, Veretout saluta: è sempre più vicino al Marsiglia"

ROMA - Acquisti ma anche cessioni. La Roma oltre all'imminente arrivo di Wijnaldum e, in seguito, Belotti, deve liberarsi di quei giocatori che non rientrano nei piani di Mourinho. Dopo la partenza di Boubacar Kamara, a fine contratto, la dirigenza del Marsiglia è alla ricerca di un nuovo centrocampista: secondo quanto riportato da l’Equipe, la squadra francese adesso sta puntando forte su Jordan Veretout. Grazie agli ottimi rapporti con il club italiano, il presidente Pablo Longoria ha intensificato la trattativa che presto potrebbe portare alla fumatia bianca per circa dieci milioni di euro.