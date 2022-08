Wijnaldum a Roma, è record per il volo pilotato da Friedkin!

Roma è già pazza per Georginio Wijnaldum . Il centrocampista olandese è atterrato alle 17.50 al terminal privato dell'aeroporto di Ciampino con il volo privato pilotato da Dan Friedkin . Sull'aereo anche il figlio Ryan Friedkin, la famiglia (prelevata a Rotterdam ) e l'entourage del giocatore che seguirà le visite mediche e la firma sul contratto. Centinaia i tifosi giallorossi presenti fuori dal terminal, che hanno accolto il 31enne ex Liverpool tra selfie e cori entusiasti. Ma anche chi non è potuto esserci, ha trovato un altro modo per seguire l'evento, facendo già registrare il primo record.

Roma, l'arrivo di Wijnaldum tracciato da tredicimila tifosi

Oltre tredicimila appassionati si sono collegati a uno dei più famosi siti di tracciamento dei voli - di linea ma anche privati - per non perdere nemmeno un momento del viaggio che ha portato Gini nella Capitale. Come già successo in occasione dell'arrivo di Dybala in Portogallo, quando sul sito ben seimila persone avevano seguito il volo della Joya verso l'aeroporto di Faro e il ritiro della Roma. Numeri da record per una stagione che si preannuncia all'insegna dell'entusiasmo.