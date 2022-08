Roma, la manna dal cielo

Un paio di anni fa Massimiliano Allegri disse una cosa tanto giusta quanto elementare: «Nel calcio, come nella vita, esistono i livelli. Per conquistare i trofei che contano servono giocatori il cui livello corrisponde all’importanza del torneo». Indicò come esempio Luka Modric , spiegando che «uno come lui potrà anche sbagliare una, due, cinque partite, forse anche mezza stagione, ma alla fine è sempre Modric e in campo hai chi ti porta a pensare in grande». Della stessa opinione sono da sempre Capello, Lippi e Mancini . Quest’ultimo nel suo passato di club metteva in cima alla lista degli acquisti gente non più giovanissima ma di qualità direttamente certifi cata quali Veron, Stankovic, Mihajlovic .

La squadra che Mourinho sta attrezzando per la sua seconda stagione alla Roma è impostata proprio sui livelli. Qualcuno l’ha definita un instant team, da consumo immediato, riferendosi all’età “avanzata” dei giocatori richiesti e ottenuti dal tecnico, io preferisco pensare alla ricerca di tutta la qualità possibile in rapporto alle risorse finanziarie a disposizione, che per i limiti imposti dall’Uefa non sono sensazionali. Svilar e Celik migliorano la panchina, sostituendo Fuzato e Maitland-Niles, ma Dybala, Matic e Wijnaldum (en attendant Belotti) alzano sensibilmente il valore del gruppo.

Non mancano i dubbi sulla condizione atletica dei tre, alimentati dalle poche presenze accumulate nell’ultima stagione. Nessuno però ne discute la forza: hanno frequentato a lungo i piani alti del calcio internazionale. Di alto, anzi altissimo livello è anche la partecipazione dei Friedkin alla vita della Roma: la loro presenza nella capitale - e a Trigoria -, i blitz con il jet privato per portare Dybala in Portogallo o Wijnaldum a Roma stanno entusiasmando una tifoseria reduce dalle stagioni pallottiane. O delle assenze ingiustifi cate e intollerabili, almeno nei primi anni.

La forza drammatica di Mou - parlo di un grande attore - sembra ideologica, ma è pratica. É famoso per battute degne del Grande Gioco, non enuncia princìpi per una Grande Guerra (citazione obbligatoria Sun Tzu). Non dice, fa. Anzi: ottiene. Mostra, non rivela. A costo di apparire ammaliati dal suo stile, Mourinho è una novità imprenditoriale più che spettacolare. I Friedkin sono arrivati con i loro progetti che hanno poi adeguato all’incontro con il portoghese. Se invece avevano già in testa il Mou de Roma, sono geniali. In attesa delle riforme istituzionali, beccatevi questa.