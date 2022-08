Gli olandesi nella Roma: comanda Strootman

Tutti gli olandesi sono arrivati con una proprietà americana

Curiosamente, tutti gli olandesi sono arrivati con una proprietà americana. Ai tempi del trio Gullit-Van Basten-Rijkaard, ma anche prima, Trigoria era per lo più frequentata dai sudamericani. Il primo olandese a firmare per la Roma è stato un portiere, Maarten Stekelenburg, che nella prima estate della gestione Pallotta arrivò dall’Ajax. Era il titolare della sua nazionale, fresco finalista del Mondiale 2010 in Sudafrica, ma in Italia non dimostrò quasi mai le sue qualità, anche per un infortunio alla spalla che ne condizionò il percorso. Capitò peraltro in un periodo sfortunato perché con Luis Enrique, praticamente un debuttante della panchina, la squadra era in assetto sperimentale mentre l’anno dopo con Zeman, profeta del calcio offensivo, nessun portiere sarebbe stato particolarmente felice.