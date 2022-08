Roma, Villar sbarca a Genova. Prestito alla Samp: "Sono molto contento"

ROMA - Comincia l'avventura di Gonzalo Villar alla Sampdoria. Questa mattina il centrocampista spagnolo è sbarcato a Genoa per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai blucerchiati: "Sono molto contento", ha dichiarato in aeroporto. Villar già domani potrebbe sostenere il suo primo allenamento con Giampaolo per cercare una svolta nella sua carriera dopo un anno di quasi inattività. La Sampdoria è riuscita a inserirsi nella trattativa tra la Roma e il Monza, che aveva subìto uno stallo legato alla valutazione del giocatore, e a prendere il ventiquattrenne con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a otto milioni di euro.