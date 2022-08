ROMA - La Roma saluta Carles Perez. L'attaccante spagnolo questa mattina è sbarcato a Vigo questa mattina ed oggi svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà al Celta. Lascia la Roma in prestito oneroso, un milione di euro, con diritto di riscatto per 10 milioni più alcuni bonus che potranno far arrivare la cifra a 12 milioni di euro.