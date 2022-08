Ten Hag: "Lindelof fuori contro il Brentford". La Roma lo monitora

Un nome seguito adesso dai due portoghesi da Trigoria, nonostante sia destro (la Roma preferirebbe un mancino) lo Special One segue attentamente le vicende dello svedese ormai fuori dai titolari nei Red Devils. Oggi il tecnico dello United Ten Hag ha annunciato la sua indisponibilità per la seconda partita consecutiva: "Lui e Martial sono out contro il Brentford, il discorso per loro è sempre lo stesso". Tra infortuni e aria di cessione, la Roma sta studiando una possibile strategia per portarlo in giallorosso. Con il contratto in scadenza nel 2024, potrebbe esserci la possibilità di prelevarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra i 12 e 15 milioni. Pinto e Mourinho studiano la prossima mossa.