Clamoroso, la Roma rischia di perdere Belotti!

ROMA - Justin Kluivert si sta avvicinando al Fulham, ma non basta per liberare Belotti. C’è ancora differenza tra la Roma e il club londinese, anche se Tiago Pinto sta valutando nelle ultime ore il prestito con obbligo di riscatto solo al raggiungimento di determinati obiettivi. I contatti tra la due società proseguono, la Roma preferirebbe cedere l’olandese a titolo definitivo, anche per liberarsi di un ingaggio pesante: 5,5 milioni di euro lordi. Su Kluivert ci sono anche altri club, il padre del ragazzo spera in una soluzione rapida per il figlio. Belotti aspetta, ma non all’infinito, è tentato dal Nizza e negli ultimi giorni c’è stato un sondaggio del Monaco. Lo segue anche il Galatasaray (il vice presidente del club turco sarebbe pronto a venire in Italia per offrirgli un contratto ricchissimo), ha quindi la possibilità di scegliere. Ma per vestire la maglia giallorossa Felix o Shomurodov devono liberargli il posto. Il centravanti azzurro, con il campionato alle porte, si sta allenando da solo con un preparatore personale a Palermo per mantenersi in forma, dopo aver trascorso le vacanze in Spagna. Intanto si interroga sul futuro. Il Gallo vuole la Roma, è la sua priorità, ma sono giorni difficili perché con il campionato che sta per cominciare ritrovarsi disoccupato a 28 anni alimenta dubbi e incertezze. Belotti è rimasto affascinato dai festeggiamenti per la conquista della Conference League e gli piacerebbe giocare in una squadra con la quale essere protagonista anche in Europa, con un allenatore vincente che lo ha sempre stimato.

Belotti dopo Ferragosto La Roma vorrebbe regalare a Mourinho anche il centravanti di scorta, ma deve liberare un posto in attacco. Al momento la situazione è in stand by e potrebbe sbloccarsi dopo Ferragosto. Il Galatasaray ha fatto un sondaggio anche per Shomurodov, per il quale è tutto bloccato con il Bologna da giorni. La Roma vuole cedere l’attaccante uzbeko in prestito con obbligo di riscatto intorno ai 15 milioni, non è facile. Di sicuro i turchi non arriveranno a quelle cifre. Tiago Pinto spera in qualche cessione per accontentare fino all’ultimo Mourinho. Nelle ultime ore è spuntata una soluzione per uno degli otto disoccupati. Riccardi potrebbe accettare il Latina, per rilanciarsi in serie C. In questo modo potrebbe superare i problemi incontrati quando è andato al Pescara, perché scegliendo il Latina potrebbe restare a casa e fare avanti e indietro. Ma finora non c’è accordo tra le società sull’ingaggio.