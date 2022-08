Belotti e la Roma, adesso o mai più: settimana decisiva

INVIATO A SALERNO - Si apre una settimana decisiva per completare l’organico della Roma. Tiago Pinto sta cercando in tutti i modi di portare Belotti da Mourinho, ma la situazione non è facile. Anzi, con il passare dei giorni si è complicata. Il centravanti ex granata è stanco di aspettare ed entro questa settimana è intenzionato prendere una decisione. La Roma resta la priorità, ha parlato con Mourinho, sarebbe felicissimo di lavorare con lui, ma anche il Nizza ha presentato un’offerta interessante. Sembra avere meno chance il Galatasaray, che è in forte pressing sull’azzurro. Okan Buruk, allenatore della squadra turca, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa sorprendentemente contro il Giresunspor. Il tecnico ha affrontato anche i temi di mercato e si è soffermato sulle voci riguardanti Andrea Belotti, inseguito della società turca: «Belotti è un nostro obiettivo, ma non è semplice portarlo a Istanbul perché lui vorrebbe rimanere in Italia. Questo è il motivo per cui non ci sono progressi nella trattativa». La Roma continua a sperare di ingaggiare il centravanti, ma prima dovrà cedere uno tra Shomurodov e Felix.

Belotti, l’attesa Belotti è ancora senza squadra con il campionato già cominciato e aspetterà ancora qualche giorno la Roma. Ma il Galatasaray sembra voler fare sul serio. Il vice presidente Timur, che ha portato in Turchia Mertens e Lucas Torreira, questa settimana è pronto a venire in Italia per convincere Belotti. Timur è fiducioso di poter riuscire a superare la resistenza dell’attaccante, che preferisce restare in Italia, incontrandolo di persona. Il club turco sarebbe disposto a offrire 6 milioni più bonus alla firma e contratto di quattro anni. Il centravanti non è interessato al trasferimento in Turchia.

Il nodo Shomurodov Il nodo resta Shomurodov e la pista Bologna non è calda come qualche giorno fa. Probabilmente i due club si incontreranno domani per tentare di trovare un accordo. Il problema riguarda la formula del trasferimento. La Roma chiede l’obbligo di riscatto a 10 milioni, mentre la società rossoblù è interessata al prestito secco. Comunque Mourinho è stato chiaro, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Salernitana. La rosa va completata e per farlo serve soprattutto Belotti, l’alternativa ad Abraham, che nella scorsa stagione ha saltato pochissime partite e che quest’anno, con il Mondiale in inverno, potrebbe non avere la stessa continuità della prima stagione in giallorosso.