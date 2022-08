ROMA - Contatti in corso tra Roma e Fulham per Justin Kluivert. Come riferito dal Daily Mail, l'esterno olandese, ormai fuori dal progetto tecnico di Mourinho e sul piede di partenza, è sempre più nel mirino del club londinese. I Cottagers sarebbero pronti a sborsare 8 milioni di sterline, circa 9,5 milioni di euro, per Kluivert. Il Fulham fa sul serio e tenta il pressing, su precisa richiesta del suo allenatore Marco Silva.