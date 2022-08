Roma, Belotti a tutti i costi. Ma le cessioni sono in stallo

Belotti a tutti i costi. Per il centravanti siamo entrati nella settimana decisiva. L'ex granata non aspetta oltre, mentre Mourinho insiste per averlo, con un pressing incessante nei confronti della società. La trattativa con il Bologna per Shomurodov si è arenata e quindi Tiago Pinto deve cercare altre soluzioni per riuscire a ingaggiare Belotti. Il club rossoblù non vuole impegnarsi con un obbligo di riscatto abbastanza oneroso per un giocatore di 27 anni. Belotti resta in attesa, anche la moglie è convinta che la Roma sia la soluzione migliore, ma il centravanti non può aspettare troppo a lungo. E anche l’altra uscita che potrebbe dare il via libera all’ingaggio dell’ex granata non è imminente. Per Felix non ci sono stati passi avanti con la Salernitana, le richieste della Roma sono troppo elevate per il club campano. Ne hanno riparlato in occasione della partita di domenica scorsa De Sanctis e Tiago Pinto. La Salernitana deve comunque completare l’organico con un altro attaccante, possibilmente più prima di punta di Felix come caratteristiche e non può aspettare. L’accordo con Belotti è stato trovato da tempo, con un contratto triennale da poco meno di 3 milioni di euro annui a stagione più i bonus. Tra le altre offerte che il centravanti potrebbe prendere in considerazione la più interessante è quella del Nizza, mentre il Galatasaray non lo convince in pieno.