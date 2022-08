La Roma vuole blindare Zaniolo: incontro per il rinnovo

ROMA - Uno Zaniolo nuovo di zecca, motivato, in forma, sempre in agguato nell’area avversaria. Nella partita di esordio contro la Salernitana è stato molto pericoloso, ha sbagliato qualche gol, ma è stato il più attivo, entrando anche nel gol vittoria firmato da Cristante. Nicolò può essere l’arma in più della Roma. Mourinho lo sa e non ha voluto perderlo, il giocatore dopo un’estate vissuta tra dubbi e inquietudini si è convinto a restare. Ha ritrovato la rapidità che aveva prima del doppio infortunio al ginocchio, si sono rivisti i suoi strappi devastanti, ha caratteristiche che nessun giocatore della rosa ha. A settembre si discuterà il rinnovo del contratto, verrà adeguato l’attuale accordo che scade nel 2024. Zaniolo in queste condizioni può fare la differenza e sembra aver ritrovato il feeling con la Roma. L’attaccante a Salerno ha dato la dimostrazione di essere determinante e il feeling con Dybala sta crescendo. Ieri Nicolò ha commentato un post pubblicato dal club romanista su Instagram con un cuore in fiamme. La Roma ha risposto con l’emoji delle mani che formano il cuoricino. Un feeling alimentato sui social. I tifosi lo considerano un beniamino e sognano con il tridente delle meraviglie composto da Nicolò, Dybala e Abraham, con Pellegrini pronto a inserirsi da centrocampo. Insieme possono mettere in difficoltà qualsiasi difesa.

Zaniolo, il contratto Settembre si avvicina e questa volta ci sono i presupporti per arrivare al nuovo contratto di Zaniolo. Nei giorni scorsi la Roma ha interrotto i rapporti avviati con il Tottenham per una sua cessione. Mourinho lo vuole confermare, gli ha parlato chiaro prima dell’inizio del campionato, sarà protagonista nella nuova Roma. E al termine del mercato il rinnovo di Zaniolo sarà una priorità. L’ipotesi di accordo prevede un prolungamento di altri due anni (fino al 2026), con un ingaggio di 4 milioni a stagione più bonus. Del suo futuro si è parlato per tutta l’estate. L’attaccante della Roma è stato al centro di tante voci riguardanti una sua cessione. La società aveva chiesto al suo procuratore di verificare se ci fossero delle offerte per l’attaccante. La valutazione data a Zaniolo è di cinquanta milioni. Il Tottenham è stato l’unico club che si è avvicinato alla richiesta della Roma. L’offerta della Juventus non è mai stata competitiva. Tiago Pinto è sempre stato fermo sulla sua posizione: il sacrificio di Zaniolo per questioni di bilancio avrebbe dovuto portare nelle casse giallorosse 50 milioni non trattabili. In Italia nessun club ha mai potuto avvicinarsi veramente a questa cifra.