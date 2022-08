Roma, da Lindelof a Zagadou: last minute difesa

ROMA - Il mercato giallorosso dovrebbe essere completato dall’arrivo di un altro difensore centrale, anche in questo caso Mourinho ha inviato messaggi inequivocabili alla società. Continuando a giocare con la difesa a tre, avere un solo ricambio (Kumbulla) è un azzardo, considerato che i centrali sono a rischio squalifica, oltre al fatto che possono fermarsi per infortuni. Nell’agenda di Tiago Pinto ci sono diversi nomi, nessuna pista però è calda e probabilmente si arriverà agli ultimi giorni di mercato per aggiungere il tassello che manca nel reparto arretrato. Durante il precampionato l’allenatore ha utilizzato nel ruolo di difensore centrale Viña e Bove, un terzino sinistro e un centrocampista che sono stati adattati, per sottolineare che in quel ruolo la squadra è scoperta. Non si può pensare che Mancini, Smalling e Ibanez le giochino tutte, con la Roma impegnata su tre fronti, con tante partite da disputare in questa stagione.

Mercato Roma, il difensore

Tiago Pinto ha valutato Bailly e Lindelof del Manchester United, Zagadou, in scadenza dal Borussia Dortmund e sempre nel club tedesco gioca Manuel Akanji, che nelle ultime settimane è finito fuori rosa. Il difensore svizzero è un obiettivo di mercato dell’Inter. Anche Simone Inzaghi, come Mourinho, aspetta ancora un rinforzo in difesa. Akanji ha 27 anni, potrebbe arrivare a un costo non troppo elevato, considerato che andrà in scadenza l’anno prossimo. L’ex difensore centrale del Basilea è stato offerto a diversi club, perchè il club tedesco ha manifestato l’intenzione di cederlo per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo giugno.

Zagadou, le perplessità della Roma

Nelle scorse settimane Tiago Pinto aveva anche chiesto informazioni su Dan-Axel Zagadou, francese di 23 anni, che è ancora rimasto senza squadra. Era stato contattato anche da Monaco e West Ham, ma non ha una nuova squadra. Cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, Dan-Axel Zagadou si è trasferito al Borussia Dortmund nell’estate del 2017 senza mai aver esordito con il club parigino. Fisico imponente (1,96 cm), come piace a Mourinho, il centrale mancino è molto forte nel gioco aereo, ma non disdegna le uscite palla al piede. Le perplessità sul suo conto sono legate ai numerosi infortuni subiti con la maglia del Borussia Dortmund che lo hanno tenuto fuori a lungo nelle cinque stagioni disputate in maglia giallonera. Lesioni muscolari e due operazioni al ginocchio, ma nella seconda parte dell’ultima stagione è tornato a giocare con continuità, collezionando 22 presenze con il Borussia Dortmund. In totale con la maglia del Dortmund Dan-Axel Zagadou ha collezionato 91 presenze con quattro reti all’attivo. La sua candidatura resta sullo sfondo, ma non convince per motivi fisici.