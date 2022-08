Roma, euforia social dei tifosi per Belotti: c'è anche il like di Pellegrini

ROMA - Il tifo giallorosso non sta più nella pelle. Dopo un mercato sontuoso la Roma è pronta a definire anche l'arrivo di Andrea Belotti. Il "Gallo", svincolatosi dal Torino, ha dato la sua parola a Mourinho e sta rifiutanto tutte le offerte pervenute. Belotti vuole solo la Roma. Un atteggiamento che è particolarmento apprezzato dai tifosi giallorossi che sui social non smettono di elogiare il comportamento di Belotti, tanto desideroso di vestire i colori della Roma. Sulla pagina Instagram "La Roma Daily", in particolare, tra i tantissimi like dei sostenitori romanisti è giunto anche quello di capitano Lorenzo Pellegrini, compagno di nazionale dell'ex Toro. La Roma si avvicina sempre più a Belotti, nome tanto caldeggiato dallo "Special One" come vice-Abraham.