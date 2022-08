Roma, Belotti l'antidivo in cerca di rivalsa

Belotti perfezionista

Non è una ragione solo tecnica quella per cui José ha voluto l’attaccante del Torino, e da qui forse bisogna partire per parlare del suo approdo in giallorosso, dall’uomo Belotti: un “perfezionista”, per sua stessa ammissione, maniaco del lavoro, della fatica e del sudore, cresciuto dal padre con l’insegnamento aureo per cui «se non esci dal campo stanco morto, non hai dato tutto»; un antidivo umile e figlio di gente umile, religioso ed ex chierichetto, radicato tanto da fregarsene delle ricche offerte arrivate dall’estero pur di farsi valere in patria, in un progetto in cui crede. Sono le motivazioni ad aver fatto la differenza, per lui e per la Roma, e anche la volontà di giocarsi probabilmente l’ultima grande possibilità della carriera; a quasi 29 anni Belotti è ormai un giocatore maturo, in cerca di rivalsa dopo anni difficili segnati da alti e bassi, da infortuni e da una lenta ma inesorabile rottura con il Torino. Ecco perché nella Capitale già si chiedono che giocatore sarà: se quello a tinte opache degli ultimi tempi o il bomber straripante che Cairo non avrebbe venduto per “meno di 100 milioni”, capace di caricarsi la squadra sulle spalle e inventarsi gol letteralmente da solo. Una forza della natura che faceva la differenza non tecnicamente o tatticamente ma fisicamente, di intensità e di grinta; un attaccante col fiuto del gol e dai colpi spettacolari, ma che per rendere al meglio ha sempre avuto bisogno di essere straripante, esplosivo, di sopraffare con il corpo gli avversari.