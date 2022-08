Roma, ciao Felix: visite mediche con la Cremonese

ROMA - Fuori il Gatto, dentro il Gallo. C’è una curiosa assonanza in questo andirivieni tra attaccanti molto diversi tra loro, per caratteristiche e livelli. Per far posto a Belotti la Roma ha deciso di vendere il giovane Felix (da qui il nomignolo), una delle creature di Mourinho, che alla Cremonese spera di ripartire dalla sua serata magica: quella di Marassi contro il Genoa, quando entrò nel finale e decise la partita con una stupefacente doppietta.

L’involuzione di Felix L’impresa gli valse un bel regalo da parte dell’allenatore, che gli consegnò un paio di scarpe molto costoso, e alla lunga anche il rinnovo del contratto. Il 6 luglio la Roma ha annunciato il prolungamento fino al 2026, in un clima di allegria e di frasi di circostanza. «La Roma ha cambiato la mia vita» diceva Felix mentre il gm Tiago Pinto spiegava che «il ragazzo ha molti margini di miglioramento e con Mourinho potrà crescere ancora». In realtà, dopo l’exploit, Felix non è più riuscito a lasciare il segno. E anzi ha mostrato dei limiti tecnici che forse hanno creato le condizioni per l’addio.

Rilancio con la Cremonese Proverà a dimostrare il suo valore con un allenatore che punta molto sul collettivo, Massimiliano Alvini, che però già ha sotto gli occhi due attaccanti bravi, Dessers e Okereke. Nel 3-5-2 della Cremonese partirà probabilmente come alternativa della punta veloce, Okereke, così come Ciofani è il vice Dessers. Ma le gerarchie del calcio sono create anche per essere ribaltate. Intanto Felix avrà un contratto prolungato di un altro anno a una cifra ragguardevole: 600.000 euro netti. Non sono pochi soldi per un ragazzo che è arrivato in Italia giovanissimo da un’accademia africana, grazie all’intuizione di Morgan De Sanctis (ora ds della Salernitana) che lo tesserò dopo averlo visto due volte in allenamento.