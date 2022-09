Roma, il bilancio del mercato: Mourinho ha una rosa di primissimo livello

ROMA - Il mosaico ora è davvero completo: le parole di Andrea Belotti, che nella prima conferenza stampa dice di aver scelto la Roma ancora prima che la Roma scegliesse lui, alimentano un entusiasmo che sta raggiungendo vette inimmaginabili. Con la squadra prima in classifica, ancorché tormentata dagli infortuni, i tifosi sognano una stagione magica nella quale il ritorno in Champions debba rappresentare l’obiettivo minimo, non il top. Proprio l’ultimo arrivato sostiene che si debba ragionare «partita per partita, per poi fare i conti alla fine», perché dentro allo spogliatoio tutti i giocatori hanno capito che in un campionato pazzo sia inutile (e forse controproducente) porsi dei limiti.