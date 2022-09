Roma, via Coric e Bianda poi il difensore: ecco in quali Paesi il mercato è aperto

Solo due elementi sono rimasti al Fulvio Bernardini e sono in attesa di uscire, Coric e Bianda: "Calma, ché io non mollo mai - ha dichiarato Tiago Pinto in conferenza -. Ci sono ancora dei campionati aperti. I ragazzi mi devono spingere un po’ di più, perché dobbiamo sistemare queste due situazioni. Bianda e Coric sono due ragazzi un po’ vittime di un contesto del passato. Non abbiamo trovato delle soluzioni fino ad adesso, ma ho ancora la speranza di trovarle in questo mercato".

Obiettivo cedere Coric e Bianda per poi studiare a analizzare il mercato degli svincolati per cercare un difensore centrale che possa eventualmente essere inserito nella rosa di Mourinho. Ma in quali campionati il mercato è ancora aperto? Il Belgio avrà la finestra aperta fino al 6 settembre mentre per Turchia e Repubblica Ceca le squadre avranno fino all'8 settembre per acquistare giocatori. Molto più ampie le possibilità per i club di Grecia (15 settembre) e Portogallo (22 settembre). Insomma, Tiago Pinto avrà ancora possibilità di cedere i due giocatori per poi cercare un centrale tra gli svincolati.