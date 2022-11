Roma, Solbakken, Aouar e non solo: il piano dei Friedkin

ROMA - Da due mesi gioca con un problema al flessore, ma non si è mai tirato indietro. Ieri Lorenzo Pellegrini è stato tra i grandi protagonisti di una vittoria che ha fatto impazzire di gioia i tifosi della Roma . Una doppietta su rigore e una prestazione ad alti livelli per il capitano: «E’ importante essere sicuri di quello che stai facendo e sapere già dove si vuole tirare. Ero fiducioso, sapevo che sarebbe andata bene», racconta così il rigore. E poi sulle sue condizioni : «Ho qualche doloretto ma sto benissimo. Giochiamo ogni tre giorni e arrivi alla fine con un pò di stanchezza. Ora vogliamo vincere le ultime tre partite fondamentali e arrivare alla sosta dove siamo». Il capitano assicura che la Roma sta crescendo: «Quello che accade in campo non ci influenza, non ci disunisce. Non ho mai la sensazione di non essere squadra, in campo vado con i miei compagni ed i miei fratelli». E domenica il derby : «Dentro lo spogliatoio non devo lavorare per trasmettere la passione per la Roma. Ci pensano i tifosi. La partita è importante, da giocare e da vincere. Sarà sempre così, non solo domenica. E’ una partita speciale ma vogliamo vincere anche le altre».

Pellegrini avvisa la Lazio: "Vogliamo vincere il derby"

Il mercato

I Friedkin continuano a investire nella Roma e sono intenzionati a portare stabilmente il club tra i grandi d’Europa. Per fare questo il primo obiettivo è quello di assicurarsi Mourinho anche per le prossime stagioni. Il rapporto tra i proprietari americani e l’allenatore portoghese si è consolidato negli ultimi mesi, anche sul piano umano. Nella sfera tecnica lo Special One ha assoluta carta bianca. Discorsi sul futuro sono stati accennati in diverse occasioni, ma mai finora in concreto. Mourinho a Roma si trova benissimo, ma prima di impegnarsi per il futuro (ha un altro anno di contratto) vuole avere garanzie sulla competitività della squadra. Vuole avere un organico per vincere. I Friedkin sono disponibili ad assecondare le sue volontà e in estate sono previsti investimenti importanti per migliorare la squadra. A gennaio solo qualche ritocco, per andare a colmare lacune legate anche ai numerosi infortuni. Intanto per l’arrivo di Solbakken, il rinforzo di gennaio, è questione di settimane, se non di giorni. L’attaccante potrebbe partire con la Roma per il Giappone a fine mese, se il Bodo concederà il nulla osta.

Mourinho, è già derby: che frecciata a Tare sulla Lazio in Conference League

Aouar

A centrocampo potrebbe arrivare un altro rinforzo. La Roma da tempo segue Houssem Aouar del Lione, il centrocampista francese che gioca nel Lione. O meglio, giocava, perchè quest’anno, un po’ per un infortunio alla caviglia, un po’ per aver rifiutato il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno), ha messo insieme solo quattro presenze. La Roma ha raggiunto un accordo di massima con l’entourage del giocatore e a giugno potrebbe arrivare a parametro zero. Ma considerata la rottura con il Lione il suo sbarco a Roma potrebbe essere anticipato a gennaio, con il pagamento di un indennizzo al club francese. Tiago Pinto sembra in vantaggio su alcuni club spagnoli, in particolare Betis, Atletico Madrid e Siviglia e l’operazione potrebbe entrare nel vivo durante la sosta mondiale. Gli agenti di Aouar (venticinque anni a giugno), chiedono un ingaggio alto, ma si lavora per trovare una soluzione. Potrebbe essere il rinforzo per completare il reparto. I rapporti del giocatore con il Lione si sono deteriorati da tempo, anche se dopo una lunga assenza ha giocato le ultime tre partite di fila da titolare. Aouar è un centrocampista molto duttile perchè può ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo, dal mediano al trequartista. La Roma potrebbe pagare due o tre milioni per avere il giocatore sei mesi prima della scadenza del contratto.