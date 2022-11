Roma, ecco dove può andare Karsdorp: tutte le ipotesi di mercato

Per la Roma sarà necessario capire cosa fare a gennaio con Karsdorp. Perché un conto sono le parole a caldo di Mourinho: "Gli ho detto di trovarsi un’altra squadra", un altro conto sono il mercato e le trattative vere e proprie. Karsdorp potrebbe tornare in Olanda, ma Pinto ha dimostrato, nel corso del tempo, di non amare i prestiti gratuiti, tanto per dar via un giocatore. L’interesse della società viene sempre prima di tutto e per questo Rick potrebbe andar via solo a fronte di garanzie: sullo stipendio, superiore ai due milioni, e su una vendita a titolo definitivo.