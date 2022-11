Roma, cedere per acquistare: Shomurodov in partenza, idea Bereszynski

ROMA - La Roma è alla ricerca di un tesoretto per accontentare Mourinho e riuscire a portare un altro rinforzo oltre a quello già annunciato di Solbakken, in arrivo a Roma nelle prossime ore per le visite mediche. Ci sono giocatori che potrebbero partire, non solo Karsdorp, con il quale la rottura sembra ormai insanabile. Oltre all’olandese sono sul mercato alcuni elementi che nella prima parte della stagione hanno trovato poco spazio, in particolare Shomurodov e Kumbulla. Poi ci sono i due fuori rosa che in estate avevano rifiutato qualsiasi soluzione, vale a dire Coric e Bianda. La Roma cerca fondi per il mercato in entrata, il famoso tesoretto che risolverebbe tanti problemi e che aiuterebbe Mourinho a superare quel senso di frustrazione che prova come durante l’estate scorsa, prima che il mercato si sbloccasse con l’arrivo di Dybala. Altri soldi potrebbero arrivare dai riscatti dei giocatori in prestito, a cominciare da Kluivert.

Cessioni Shomurodov sembra essere il giocatore che ha più mercato. L’attaccante piace alla Cremonese e ha qualche offerta dall’estero. Vorrebbe giocare di più, ma non vuole fare polemiche e ha imparato la lezione: niente più dichiarazioni sulla Roma quando è in nazionale (“non posso dire nulla sul mio club quando sono qui”). L’uzbeko si guarda intorno, ha bisogno di giocare e valuta una cessione in Italia o all’estero. Nell’ultima amichevole contro la Russia Shomurodov non ha brillato. L’attaccante della Roma non ha inciso nella partita disputata al Paxtakor Markaziy Stadion. L’ex genoano non è riuscito a ripetersi dopo la grande prestazione contro il Kazakistan, in cui aveva realizzato un grande gol partendo praticamente da centrocampo e puntando la porta avversaria. Nella partita di ieri contro la Russia Shomurodov ha cominciato dall’inizio al centro dell’attacco, ma è stato sostituito all’inizio della ripresa.