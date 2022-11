Tiago Pinto: "Il mercato? Consideriamo Mourinho, ma anche i paletti del FairPlay..."

Se, da una parte, c'è José Mourinho che non vuole limitarsi all'arrivo di Solbakken, dall'altra c'è il gm Tiago Pinto che, da Tokyo, rispondendo (anche) a domande sul mercato ammette: "Faremo altro oltre Solbakken? Senza dubbio teniamo in considerazione l'opinione del nostro allenatore, ma anche dei paletti imposti dal FPF. Ma siamo qui in Giappone e non voglio parlare di mercato". E' chiaro che, con il campionato fermo e gennaio che incombe, di mercato si parla e si parlerà tanto, anche perché Mourinho vorrebbe almeno un altro paio di giocatori.

Pinto su Abraham e Volpato

Nel frattempo, già recuperare Tammy Abraham e continuare a far crescere Volpato sarà prioritario: "Tammyper me è un giocatore fantastico, sarà uno dei migliori al mondo presto, non ho dubbi. La Roma necessita di giocatori di questo tipo. Poi c’è Cristian, che è parte del processo di crescita del club e rappresenta al meglio il ruolo della nostra academy: negli ultimi 20 mesi hanno debuttato dalla Primavera 14 giocatori. Cristian è ora un giocatore stabile in prima squadra. Sono due giocatori che rappresentano la nostra strategia. Siamo molto felici di essere in Giappone, un passo importante anche per la crescita del brand”.

Pinto sui Friedkin

Infine, il gm romanista ha parlato anche del rapporto con i Friedkin: "Se nel calcio ci fossero più famiglie come Friedkin sarebbe meglio, loro hanno la giusta visione e non pensano solo ai guadagni".