Date a Mourinho dei rinforzi dal mercato invernale

Leggo di un grande successo dei giallorossi a Tokyo , in Giappone. Non è detto che per forza bisogna definire dove si ha successo. Conta il successo e basta.

Ci sono molti giocatori che si ammalano o si infortunano e quindi c’è la necessità, talvolta, di rinforzare gli organici. Non a caso è in corso un grande turn-over all’interno della Roma. Leggo, però, che Pinto non sarebbe d’accordo. Capisco che ci sono logiche societarie, ma non penso che si debbano spingere gli allenatori a cercare tra i tifosi i sostituti degli infortunati.

I giocatori della Germania, ai mondiali, si sono messe le mani sulla bocca in segno di protesta, in questo modo, per tutta una serie di cose. Speriamo che non diventi un’abitudine, perché vedere dodici persone con la mano sulla bocca dà inquietudine.

Comunque, è inutile fare storie, ma i Campionati mondiali di calcio funzionano sempre. Malgrado l’assenza dell’Italia, le partite sono seguite in televisione in maniera esagerata, al punto che il Tg1, compatibilmente con il calendario calcistico, ha cambiato l’orario di messa in onda. Personalmente non ricordo quando c’è stato analogo provvedimento. Resta il fatto che una recente partita dal Qatar ha fatto sette milioni di ascoltatori. Che volete di più?