Roma, Filippo Tripi giocherà nel Mura da gennaio: ufficiale

ROMA - Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Roma annuncia "di aver raggiunto l’accordo con il Mura per la cessione a titolo definitivo di Filippo Tripi. Il calciatore si trasferirà nella squadra della massima serie slovena a partire dal 2 gennaio 2023. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Tripi ha collezionato due presenze in Prima Squadra, facendo il suo esordio in Cluj-Roma di Europa League nel novembre del 2020. Il Club augura a Filippo le migliori fortune per il futuro".