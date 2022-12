Frattesi a gennaio: si può se Volpato va al Sassuolo

ROMA - Frattesi , il chiodo fisso . Il giocatore si è promesso alla Roma , tra gennaio o giugno l’operazione andrà in porto, nonostante le difficoltà a muoversi sul mercato della società giallorossa. E’ un anno che Tiago Pinto studia la strada per riportare a Trigoria il centrocampista cresciuto nel vivaio, che completerebbe un reparto che senza Wijnaldum in questa stagione ha mostrato preoccupanti lacune. Il Sassuolo non vorrebbe privarsi del giocatore a gennaio, ma sa che non può trattenerlo per la prossima stagione. E comunque potrebbe trattare Frattesi anche a gennaio di fronte a una proposta allettante : sembra che subito dopo Natale potrebbe essere fissato un incontro tra le parti. Anche perchè il suo procuratore ha fatto capire al club emiliano che Davide ha l’ambizione di misurarsi in una grande piazza. Quella giallorossa non è l’unica società interessata, ma il ragazzo cresciuto a Fidene ha un solo grande obiettivo: riconquistare la Roma . Il Sassuolo non intende tenere giocatori non motivati e può accontentare il giocatore se arriva l’offerta giusta.

I numeri

Il Sassuolo valuta Frattesi 35 milioni. Troppi, secondo la Roma, che vanta il 30 per cento sulla futuro rivendita, che vale 9 milioni di sconto. I 26 milioni che mancano potrebbero essere colmati parzialmente da Bove e Volpato, due giovani che al Sassuolo piacciono moltissimo e che erano stati richiesti anche la scorsa estate. Carnevali, l’amministratore del club emiliano, li vuole a titolo definitivo, la Roma su Volpato ha qualche perplessità, ma si può trattare. E’ chiaro che i due giovani cresciuti nel vivaio giallorosso non bastano per colmare i 26 milioni che chiede il Sassuolo. La Roma deve aggiungere cash che al momento non ha e che potrebbe ricavare in caso di qualche cessione. Shomurodov è sul mercato, ma non sono arrivate finora offerte interessanti e la Roma prenderebbe in considerazione solo quelle a titolo definitivo. E’ tornato d’attualità il pressing del Torino. Potrebbe muoversi qualcosa per Karsdorp, il cui caso sembra rientrato nonostante il duro comunicato della Fifpro. Nei giorni scorsi l’Ajax ha fatto un sondaggio e potrebbe offrire sei milioni, anche se la Roma dovrebbe poi trovare un’alternativa a Celik. Shomurodov invece non avrebbe bisogno di essere sostituito, perchè dal primo gennaio la Roma potrà contare su Solbakken, l’attaccante che arriva a parametro zero dal Bodo-Glimt.

Prima o poi

In ogni caso Frattesi sarà uno dei nomi più importanti nelle prossime sessioni di mercato. Il giocatore romano è stato espressamente richiesto da Mourinho, preoccupato di migliorare il centrocampo. Tra Roma e Sassuolo sono tante le operazioni di mercato portate avanti negli ultimi anni. Da Pellegrini fino allo stesso Frattesi. Adesso potrebbero finire in Emilia anche Bove e Volpato. Il centrocampista comunque potrebbe finire alla corte di Dionisi anche se non dovesse arrivare la fumata bianca per Frattesi a gennaio. Ma sarebbe il modo per opzionarlo per giugno. Anche se Mourinho vuole un altro centrocampista se parte Bove.