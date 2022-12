Carnevali gela la Roma: "La Premier vuole Frattesi"

Frattesi alla Roma, è battaglia sulle cifre

"Faremo le nostre valutazioni"

L'ad del club neroverde ha poi aggiunto: "Siamo anche alla finestra per delle eventuali opportunità, facciamo delle valutazioni per poter inserire qualche giovane di prospettiva, poi valuteremo cosa ci può essere per Frattesi o qualcun altro". Sulla ripresa del campionato: "La seconda parte del campionato sarà tutta da scoprire, ci sono state tante giornate di sosta e abbiamo dovuto ricominciare con una preparazione nuova come si fa in estate. È una grande novità e pochi di noi sanno cosa succederà, speriamo però che sia un inizio positivo. L'obiettivo del Sassuolo è continuare quello che da dieci anni a questa parte stiamo facendo, portare avanti questo progetto di far crescere giocatori giovani e dare continuità al lavoro di questa società. C'è il desiderio di migliorarsi sempre, di ambire a qualcosa di importante ma servono programmazione e tempo e dobbiamo anche fare attenzione ai bilanci, per cui ogni tanto i giocatori migliori dobbiamo cederli".