Roma, Shomurodov e Karsdorp via: ecco chi può arrivare

ROMA - Sarà una settimana decisiva per Shomurodov, vicino al Torino e per Karsdorp, in uscita dopo la rottura causata dalle dichiarazioni dell'avvocato. Il club granata continua a spingere per avere l’attaccante uzbeko. Nei prossimi giorni è previsto un summit tra il direttore tecnico Vagnati, gli agenti del giocatore e Tiago Pinto. Mourinho darà il via libera alla cessione di Shomurodov dopo aver valutato Solbakken, che conosce poco pur avendolo affrontato nella passata stagione da avversario con la maglia del Bodo. Ma la Roma pone una condizione: Shomurodov può partire in prestito, ma solo con obbligo di riscatto , mentre il Torino è fermo al semplice diritto di riscatto. Comunque l’attaccante ha già dato il suo gradimento al trasferimento. In questa stagione è stato utilizzato pochissimo: in tutto otto presenze, una sola da titolare (contro il Sassuolo a novembre), per un totale di 151 minuti e un gol, realizzato in Europa League contro il Ludogorets a settembre. L’arrivo di Solbakken potrebbe ridurre ulteriormente la possibilità di impiego nella seconda parte della stagione. Acquistato nell’estate 2021 per 17,5 milioni dal Genoa, quest’anno ha trovato ancora meno spazio. Ha un ingaggio lordo di tre milioni che rende più complicata la sua cessione. Il Torino punta a un prestito con diritto di riscatto a fine stagione a cifre più basse di dieci milioni. Meno della metà di quanto lo ha pagato la Roma un anno e mezzo fa.

Difensore

La società giallorossa è interessata a liberarsi di due ingaggi importanti come quelli di Shomurodov e Karsdorp, che insieme raggiungono circa cinque milioni. Abbassando il monte ingaggi Tiago Pinto potrebbe avere la possibilità di accontentare Mourinho, che vorrebbe un altro difensore centrale giovane già a gennaio. L’allenatore ha formulato la richiesta dalla passata stagione, ma finora non è stato accontentato. In difesa giocano sempre gli stessi, anche Kumbulla trova pochissimo spazio. L’albanese è un altro che potrebbe partire, se arrivasse un’offerta importante e soprattutto cash. Il discorso del difensore centrale è legato anche al futuro di Smalling, che ancora non ha dato una risposta alla Roma. Domenica a Milano Tiago Pinto ha detto: «La volontà di entrambi è di continuare insieme». La Roma propone all’inglese la conferma dell’ingaggio attuale per un anno, oppure un biennale a cifre leggermente più basse. Ma il difensore, anche a Milano uno dei migliori in campo, è tentato da un ritorno in Premier.

Altre partenze

A giugno potrebbe muoversi anche Belotti, il cui rinnovo del contratto è legato al raggiungimento di ventuno presenze, compresi i minutaggi minimi, come quello di domenica sera contro il Milan. Arrivato a parametro zero, a giugno potrebbe finire alla Fiorentina, che ha bisogno di una punta centrale di esperienza. Il Betis Siviglia ha fatto un sondaggio per Matias Vina, altro giocatore pagato tanto (tredici milioni nell’estate 2021) e che gioca pochissimo. Il club spagnolo sta per cedere Alex Moreno e per sostituirlo uno dei candidati è l’uruguaiano della Roma. Anche per lui Tiago Pinto, dopo aver speso tanto per acquistarlo, chiede di inserire l’obbligo di riscatto.