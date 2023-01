Roma, Viña ai saluti: in chiusura la trattativa con il Bournemouth

ROMA - La sessione invernale di calciomercato è entrata nel rush finale e in casa Roma tiene banco la vicenda Zaniolo , con l'apertura del Milan al fantasista che ha deciso di non rinnovare il contratto (in scadenza nel 2024) e si è praticamente messo da solo nella lista dei partenti.

Chance in Premier League

Una lista in cui figurano però già altri giallorossi. Uno di questi è Matias Viña (appena 7 presenze e 298' giocati in questa stagione tra campionato ed Europa League) che sta facendo le valigie, pronto a volare verso la Premier League. In chiusura infatti l'operazione che porterà il 25enne terzino uruguaiano al Bournemouth, pronto a prenderlo in prestito oneroso (un mlione il costo) con diritto di riscatto.