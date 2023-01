Zaniolo all’angolo: l’offerta del Milan non c’è

Zaniolo è diventato un caso che non aiuta nessuno. Il giocatore, dopo aver spinto per arrivare allo strappo e chiedere la cessione, è finito in un vicolo cieco. La trattativa con il Milan non decolla. Maldini insiste, è convinto di poterlo gestire. Ieri Scaroni, il presidente del club rossonero, ha detto: "Zaniolo è un buon giocatore", confermando l’interessamento del club. La Roma vuole un obbligo di riscatto non condizionato. Tiago Pinto è irremovibile. Intanto fino alla fine del mercato Mourinho non potrà contare su di lui, infatti non sarà convocato neppure per la trasferta di domenica a Napoli. Roma e Milan sono su due posizioni che non si incontrano. Due posizioni molto distanti, acinque giorni dalla chiusura del mercato. In mezzo c’è il giocatore che vuole andare al Milan. Il club rossonero non va oltre l’obbligo condizionato alla partecipazione alla Champions, per 18 più bonus. La Roma vuole almeno 25 più 5 con l’obbligo libero. E non sembra disposta a cambiare richiesta. Tottenham e West Ham rimangono alla finestra, ma con poche chance. C’è stato anche un contatto tra il Milan e il Newcastle per l’atttaccante Allan Saint Maximin, ma il francese non convince e poi gli inglesi chedono tanto. Vigorelli è al lavoro per far avvicinare i due club, ma Tiago Pinto è un muro, non si sposta dalla sua posizione. La speranza dell’entourage del giocatore è di convincere la proprietà americana del Milanad alzare l’offerta. Zaniolo rischia di restare sei mesi in stand by, in attesa della prossima sessione di mercato. La sua quotazione è destinata ad abbassarsi ulteriormente. Inoltre ormai Nicolò ha deluso i tifosi, non sarebbe facile restare. Anche quelli che lo hanno sempre sostenuto si sentono traditi dall’ultimo strappo, scottati dalla scelta del giocatore di voler voltare pagina, nonostante il pubblico e la società lo abbiano aspettato durante la lunga assenza per infortunio. Nicolò ha sempre potuto contare sul sostegno della gente. Ma oggi il gol di Tirana, che ha regalato la Coppa alla Roma, sembra un lontano ricordo.