Tra Zaniolo e la Roma lite e caos: ecco tutto quello che è successo ieri

ROMA - Il Bournemouth ha presentato l’offerta a Zaniolo, restano tre giorni per trovare una soluzione al caso che agita la Roma. L’attaccante non sarà convocato oggi per la trasferta di Napoli e Mourinho, che torna in conferenza stampa, spiegherà la strategia giallorossa. Ieri il direttore tecnico incaricato dai nuovi dirigenti americani del Bournemouth è arrivato in Italia. Nel primo pomeriggio ha visto , a Roma, Claudio Vigorelli, il procuratore di Zaniolo. Il giocatore non è interessato a questo trasferimento, ma per correttezza l’agente è andato all’incontro, voluto dagli americani per convincere il ragazzo. L’orientamento, nonostante l’offerta interessante (cinque milioni d’ingaggio) , è rimast o l o stess o . Ma l a risposta ufficiale la daranno oggi , dopo una not t e di riflessione. C’è peraltro un retroscena che ha mandato su tutte le furie la Roma: Zaniolo, invitato dal club inglese a partecipare all’incontro, ha rifiutato il colloquio. I Friedkin sono pronti a prendere tutte le iniziative nei confronti di Nicolò se il giocatore si ostinasse a dire no al Bournemouth.

Muro contro muro

La Roma, che è d’accordo con il club inglese, dopo aver trattato direttamente a livello di presidenti, non prenderebbe bene la decisione di Zaniolo ed è pronta ad adottare la linea dura, che potrebbe costare al giocatore un lungo periodo di inattività. Ma ormai sono stati interrotti anche i rapporti, siamo al muro contro muro, la situazione gestita male si è complicata negli ultimi giorni, dopo che Nicolò ha preso la decisione di forzare la mano per andare via a gennaio. È stato un errore, che condiziona il lavoro del suo agente, il quale invece si era basato sulla promessa di avviare un discorso sul rinnovo del contratto. Ma la trattativa non è mai decollata concretamente, Zaniolo è considerato una plusvalenza e adesso la Roma, che ha incassato molti milioni per le polizze assicurative legate ai suoi infortuni, ha assunto una linea rigida, vuole accontentarlo (è lui che ha chiesto di essere ceduto) solo con un riscatto obbligatorio senza condizioni. Nell’entourage dell’azzurro questa decisione non è piaciuta, visto che con gli altri due giocatori in uscita non è stata adottata la stessa linea: Shomurodov e Viña, vicini allo Spezia e al Bournemouth, sono trattati senza diritti o obblighi.