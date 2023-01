Carnevali e la verità su Frattesi alla Roma: “Vi dico come è andata”

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali , ha parlato dell'ultimo giorno di mercato in esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport. L'ad ha commentato così il trasferimento di Traoré al Bournemouth : "Era da un mese circa che parlavamo ma non siamo mai riuscito ad arrivare ad un accordo per le nostre richieste e le loro offerte. Poi c'è stato il discorso Zaniolo, siamo rientrati in corsa noi e siamo riusciti a chiudere. Rientra nei nostri valori, siamo molto soddisfatti: ci eravamo prefissati una certa cifra e siamo riusciti a cedere un altro ragazzo del Sassuolo in Premier. È importante sia per noi che per il calcio italiano".

Carnevali sul no di Zaniolo

Il Bournemouth aveva fatto un tentativo anche per Nicolò Zaniolo, ricevendo però un no dal giocatore: "Penso abbia influito tutto nella trattativa, anche se non ne ho parlato con loro. C'era stato anche un no da parte nostra prima". Poi sull'acquisto di Bajrami: "L'avevamo cercato in estate e siamo riusciti a prenderlo adesso: è giovane e di prospettiva, speriamo di aver fatto la scelta giusta".

Carnevali su Frattesi e la Roma

Infine su Frattesi, obiettivo della Roma e di cui si è parlato di una trattativa all'ultimo secondo proprio con i giallorossi: "Con la Roma abbiamo un ottimo rapporto, è una società amica. Per Frattesi è vero avevano interesse, ma un po' di tempo fa. In questo mercato non abbiamo parlato con la Roma. C'era interesse di altre società ma la nostra volontà era di non cederlo. Se ne riparlerà, magari, nei mesi estivi. Per ora Frattesi è un giocatore importante e lo vogliamo tenere con noi".