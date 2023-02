Zaniolo turbato: come sta vivendo questi giorni

I giorni a La Spezia

Di certo quando potrà volerà immediatamente a La Spezia, come ha fatto nei primi due giorni della settimana. Ha trascorso il tempo dentro casa, nel grande appartamento che affaccia sul mare. Non è uscito di casa, ma ha ricevuto tutto l’affetto della famiglia: in primis della madre Francesca e della sorella Benedetta, che vivono in Liguria. Ma poi anche dei nonni, ai quali Nicolò è particolarmente legato. Nonna Gabriella gli cucina sempre la sua pasta preferita tra gnocchi, lasagne, ravioli e anche in questi due giorni lo ha coccolato con i suoi piatti. Poi c’è nonno Centurio che non si perdeva un allenamento quando Nicolò era piccolo e che adesso è il suo primo tifoso: ha parlato tanto con lui, ma anche con i suoi amici stretti che sono andati a trovarlo a casa. Il giocatore si è confidato con i suoi amici d’infanzia, con coloro che sa che non lo tradiranno riferendo in pubblico i suoi sfoghi, la sua frustrazione per tutta la situazione che si è creata con la Roma e con i tifosi. Ma anche con il Milan, da cui si aspettava un affondo più deciso già in questa finestra di mercato. Lui sognava di vestire la maglia rossonera del Diavolo, ma l’unica offerta reale è arrivata dai rossoneri del Bournemouth. A luglio Zaniolo compirà 24 anni, vivrà questi mesi da separato in casa prima di cercare una nuova squadra in estate. Non saranno giorni facili per lui, per il rapporto con la squadra e la dirigenza, ma anche con i tifosi. La famiglia e gli amici lo sosterranno in questo momento di difficoltà, per ritrovare un po’ di serenità e cercare di superare il momento di crisi.