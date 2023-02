Zaniolo, c'è l'offerta del Galatasaray alla Roma: tutti i dettagli

ROMA - C'è tempo fino a mercoledì 8 febbraio per trattare e chiudere la cessione di Nicolò Zaniolo al Galatasaray da parte della Roma. Quel giorno, infatti, si concluderà il calciomercato invernale in Turchia, che ha una finestra più lunga rispetto a quello italiano. Il club di Istanbul, nelle ultime ore, ha messo sul piatto un'offerta per invogliare la Roma a lasciar partite il 23enne attaccante: 20 milioni di euro più 3 di bonus per l'acquisto a titolo definitivo del giocatore, che è disponibile al trasferimento. La cifra che il Galatasaray è pronto a sborsare sarebbe però pagabile al club di Friedkin in cinque anni. In queste ore le parti sono al lavoro per cercare di chiudere l'operazione.