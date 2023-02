Diretta Zaniolo al Galatasaray: ore decisive per l'addio alla Roma

ROMA - Sono ore caldissime per il futuro di Zaniolo alla Roma . Dopo i giorni tesi del calciomercato di gennaio, tra il tentativo fallito del Milan di prendere il 22 giallorosso e la vera offerta del Bournemouth, rifiutata in un primo momento dal giocatore e poi - pare - accettata, ma quando ormai era troppo tardi, adesso a fare sul serio è il Galatasaray del tecnico Okan Buruk che spinge per ingaggiare il giocatore. Alcuni emissari del club turco sono arrivati in Italia per definire l'operazione. La diretta di martedì 7 febbraio con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Nicolò Zaniolo è vicinissimo al Galatasaray : la trattativa con la Roma è in via di definizione come certificato sui social dalla mamma di Zaniolo, Francesca Costa. Quest'ultima ha postato un video che la ritrae in viaggio in macchina direzione Milano . Nel riflesso del vetro dell'automobile si vede il giocatore, pronto alla sua nuova avventura professionale.

9:55

Zaniolo, la plusvalenza per la Roma

Dal punto di vista della Roma l’operazione produce una plusvalenza utile, anche se inferiore rispetto a quanto sarebbe entrato in caso di cessione al Bournemouth. Valutato 4,5 milioni nel 2018, quando arrivò dall’Inter nell’ambito del trasferimento di Nainggolan, Zaniolo è contabilizzato a bilancio per circa un milione considerando gli ammortamenti. Ma il 15 per cento dell’introito (circa 3 milioni) andrà girato all’Inter.

8:51

Zaniolo aspetta l'ok della Roma per la partenza

Ore decisive per Nicolò Zaniolo al Galatasaray: il giocatore aspetta l’ok della Roma per partire in direzione Istanbul. Si è già confrontato con l’allenatore del Gala, Okan Buruk, ex centrocampista dell’Inter e sarà accompagnato in Turchia dal padre Igor. Il Galatasaray gli ha promesso quattro anni e mezzo da 3,5 milioni più i bonus, quindi quasi il doppio rispetto all'ingaggio percepito alla Roma.

8:15

Zaniolo, che gaffe!

Zaniolo aspetta novità sul suo trasferimento al Galatasaray ma intanto ieri non si è risparmiato l’ennesima gaffe social. Sarà per l’entusiasmo ritrovato per la trattativa, o magari per la serenità che sta ritrovando a La Spezia, ieri mattina il giocatore non ha resistito a pubblicare una foto sulle storie Instagram che ha fatto discutere. (APPROFONDISCI)

8:10

Zaniolo a Istanbul, la Roma dice sì

Sta succedendo davvero: Nicolò Zaniolo è a un passo, o meglio a un volo dal Galatasaray. La trattativa con la Roma ha subìto un rallentamento a causa del terribile terremoto che ha sconvolto la Turchia. Ma in serata le due società si sono aggiornate nuovamente in conference call per mettere a punto i dettagli del trasferimento. (LEGGI TUTTO)

8:05

Emissari del Galatasaray a Milano, trattativa in fase avanzata

Emissari del Galatasaray sono sbarcati ieri a Milano per parlare con l’entourage di Zaniolo e chiudere l’accordo che prevede la clausola rescissoria valida per l’Italia (30-35 milioni). Il giocatore firmerà con i 'Leoni' di Istanbul un contratto quadriennale da 3,5 milioni netti a stagione. Trattativa in fase avanzata, il giocatore già domani può essere a Istanbul insieme ai dirigenti del club turco.

7:58

Zaniolo, c'è l'offerta del Galatasaray

Il club turco vuole accontentare la richiesta della Roma per Nicolò Zaniolo ed è disposto a mettere sul piatto 20 milioni più 3 di bonus: una cifra che i giallorossi di Istanbul potranno corrispondere alla Roma nei prossimi cinque anni. (LEGGI TUTTO)

Roma