Roma, ecco chi sono i due talenti del Galatasaray inseriti nell'affare Zaniolo

ROMA - La Roma ha opzionato anche due giovani del Galatasaray: Demir e Akman. Se qualche altro club fosse interessato ai due ragazzi, il club giallorosso avrebbe un diritto di prelazione. Ma sarebbe eventualmente un’operazione slegata dall’affare Zaniolo. Yusuf Demir, 19 anni, è cresciuto nelle giovanili del Rapid Vienna, poi nell’estate del 2021 è stato acquistato dal Barcellona in prestito oneroso con diritto di riscatto. Qualche apparizione con Koeman ma con l’avvento di Xavi non ha trovato più spazio così a gennaio ha fatto ritorno al Rapid Vienna. Lo scorso settembre è passato al Galatasaray per 6 milioni di euro con cui ha totalizzato 5 presenze per un totale di 66 minuti, anche a causa di un infortunio muscolare. Efe Akman, 16 anni, è il figlio dell’ex bandiera del Galatasaray e della nazionale turca Ahyan Akman. È un playmaker tecnico e dotato di ottima personalità, ed è considerato uno dei migliori talenti turchi nonostante sia ancora molto giovane. Chissà che la cessione di Zaniolo non possa diventare un affare per il futuro.