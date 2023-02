Reynolds va alla grande in Belgio: la Roma ora “vede” 7 milioni

ROMA - Devastante. Sicuro. In continua crescita. Verrebbe proprio da dire tutto un altro Bryan Reynolds rispetto a quello di Roma. Ha trovato una dimensione europea in Belgio. Il terzino destro, di proprietà del club giallorosso, è in prestito con diritto di riscatto al Westerlo, piccolo club delle Fiandre che sta andando oltre ogni aspettativa in Pro League. Anche grazie alle prestazioni del difensore made in Texas. Nell’ultimo turno di campionato si è procurato il rigore decisivo per l’1-0 contro il Sint-Truiden, in più ha servito un paio di assist puliti che potevano trasformarsi in gol. «L’aquila americana ha spiegato le ali e ha dominato il fianco destro con verve. Il miglior uomo in campo», ha scritto il giornale Gva in un editoriale. Simile il commento sulle colonne del Nieuwsblad: «Bryan Reynolds è stato in grado di accendere regolarmente il suo turbo». Insomma, il ragazzino timido e impacciato visto all’Olimpico un paio di stagioni fa si sta prendendo una rivincita personale a 21 anni, dimostrando di potersi ritagliare una carriera rilevante nel Vecchio Continente.