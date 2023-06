ROMA - La Roma è pronta a chiudere per Evan N'Dicka. Il difensore francese di origini camerunesi ha salutato l'Eintracht Francoforte per la scadenza del contratto e - salvo clamorosi colpi di scena - comincerà la sua nuova avventura in giallorosso. La Roma per anticipare la concorrenza del Milan e di altri club interessati al ventitreenne ha già fissato le visite mediche per la prossima settimana.