Mourinho non basta, Tielemans sceglie l'Aston Villa: è ufficiale

ROMA - La missione non era facile e non è riuscita a José Mourinho, che aveva chiamato Youri Tielemans per provare a convincerlo a lasciare la Premier League e trasferirsi alla Roma. In scadenza di contratto con il retrocesseo Leicester, il 26enne centrocampista inglese voleva però proseguire nel campionato inglese e ha così rifiutato la corte dei giallorossi così come quella del Milan e del Galatasaray per accettare quella di un club d'Oltremanica.