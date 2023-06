Roma, il futuro di Dybala in Arabia Saudita? Parla l'agente

I rumors dall'Arabia Saudita non interessano la Roma e Paulo Dybala . L'attaccante argentino è un giocatore giallorosso e per il momento non c'è sirena che possa ammaliare e allarmare i giallorossi di Mourinho . Sono solo voci senza fondamento quelle riportate dai media sauditi che lo accostano al campionato arabo e ai destini scelti, con offerte da capogiro, da Critiano Ronaldo, Benzema o N'Golo Kantè . A smentire questo eventuale interesse è direttamente Jorge Antun, l'agente di Paulo.

L'agente di Dybala: "Nessuna offerta saudita"

"Paulo non ha parlato con nessuno e io non ho ricevuto alcuna chiamata oppure offerta da club dell'Arabia Saudita. Io sono incaricato di ascoltare le società interessate in caso, Paulo adesso è in vacanza", ha detto Antun al canale mediatico argentino AlbicelesteTalk.

La Joya infatti al momento si sta godendo un po' di relax con la sua Oriana. E in agenda l'unico appuntamento segnato è quello con Ronaldinho e Roberto Carlos per l'evento di beneficienza "The Beautiful Game", il prossimo 23 giugno a Orlando.