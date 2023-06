Scamacca ha deciso: vuole tornare alla Roma a luglio

ROMA - Fosse per lui, non avrebbe alcun dubbio: Gianluca Scamacca ha scelto la Roma . Da anni spera di tornare a casa e di un futuro in comune ha spesso fantasticato con il compagno del barrio, Davide Frattesi , che è cresciuto con lui nel quartiere di Fidene. I due, che hanno giocato insieme nel Sassuolo e sono entrambi nati nel 1999, hanno spesso immaginato di rientrare a Trigoria come calciatori affermati, dopo averla lasciata giovanissimi più o meno controvoglia. Ma ancora i tempi non sono maturi. Tiago Pinto in queste ore sta chiudendo l’ingaggio a parametro zero di N’Dicka ed è soprattutto concentrato sulle cessioni, compreso il 30 per cento di Frattesi , che gli servono a sistemare il bilancio in ossequio al fair play finanziario: entro il 30 giugno servono circa 28 milioni di plusvalenze, per evitare che l’ Uefa aumenti la multa patteggiata un anno fa o addirittura stabilisca un taglio nella rosa da iscrivere all’ Europa League . È dunque chiaro che il discorso del centravanti possa essere tranquillamente rimandato a luglio.

Il momento

Scamacca intanto sta completando la convalescenza dopo l’intervento al ginocchio destro effettuato a metà aprile. Il menisco esterno, che gli ha impedito di concludere la stagione e di vincere la Conference League da protagonista con il West Ham, è ormai in via di guarigione dopo il paziente percorso di riabilitazione gestito al Villa Ada World Medicine, uno dei centri del settore più apprezzati tra gli atleti, guidato da Andrea Cerriti. Ora Scamacca è in vacanza a Porto Cervo ma continua a lavorare con un fisioterapista di fiducia della famiglia. Nelle prossime settimane è previsto un controllo finale ma i medici prevedono che per l’inizio di luglio, quando cominciano i ritiri delle squadre italiane, possa cominciare gradatamente la preparazione atletica ed essere così pronto per la prossima stagione.

La preferenza

E visto che il West Ham ha interesse a rilanciarlo dopo una stagione sfortunata, in cui comunque ha ottenuto da Scamacca 8 gol tra Premier League e Conference, l’ipotesi del prestito a una squadra italiana è concreta. Solo se gioca con continuità Gianluca può recuperare la valutazione di 36 milioni più 6 di bonus che aveva prodotto l’estate scorsa il trasferimento in Inghilterra. Si sono informati anche Milan e Inter. Ma la Roma, in questo momento, è in vantaggio perché ha il sì del giocatore che conta di tornare subito in Serie A.

Alternative

Scamacca può essere una buona soluzione per Mourinho, che ha perso Abraham per quasi tutta la stagione a causa dell’infortunio al crociato e deve ripartire dall’incognita Belotti. Del resto la Roma non può investire molto denaro sui cartellini e sta cercando solo calciatori a parametro zero o appunto in prestito. Per questo ad esempio sono scemate negli ultimi giorni le azioni di Dia e Nzola, che pure erano stati sondati. La sorpresa potrebbe semmai essere Alvaro Morata, chiamato e tentato a più riprese da Dybala, se con il passare delle settimane l’Atletico Madrid accettasse di cederlo con un leasing non vincolato alla maxirata finale. Al momento non sembra possibile, tra un mese o due chissà. Dipenderà dal mercato e dagli eventi. Se Abraham non si fosse fatto male, per esempio, la Roma lo avrebbe ceduto all’Aston Villa sistemando i conti. E magari avrebbe potuto scegliersi il centravanti, da Morata in giù.