Roma, ecco N'Dicka: il difensore è sbarcato nella Capitale

Roma, N'Dicka in arrivo

Il nuovo rinforzo per la retroguardia giallorossa è atterrato all'aeroporto di Ciampino intorno alle ore 12. La Roma mette così a segno il secondo colpo a parametro zero in pochi giorni, dopo la firma di Houssem Aouar e brucia la concorrenza del Milan che si era interessato al giocatore. N'Dicka firmerà con i giallorossi un contratto fino al 2027 a circa 3 milioni netti a stagione.

N'Dicka, finalmente Mourinho

Reduce da cinque stagioni in Bundesliga, N’Dicka era alla ricerca di un club che gli consentisse una crescita economica e tecnica. Quando ha saputo che lo voleva José Mourinho, e che avrebbe giocato titolare nella difesa a tre giallorossa, ha rotto gli indugi e ha deciso di accettare la proposta di Tiago Pinto che lo ha corteggiato a lungo.

N'Dicka, prima la Roma poi la Costa d'Avorio

Il giocatore effettuerà le visite mediche con la Roma per poi firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi. In seguito raggiungerà la sua nazionale, la Costa d'Avorio, impegnata il prossimo 17 giugno in Zambia nel match di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Il nuovo difensore della Roma è alla sua prima convocazione con gli 'Elefanti', allenati dal francese Jean-Luis Gasset: ha scelto la nazionalità della madre e non del padre, che è del Camerun.

N'Dicka, Tiago Pinto a Londra per i dettagli

Il General Manager giallorosso Tiago Pinto è intanto a Londra dove ha la sede principale l'Ams Talent Consulting, agenzia che cura gli interessi del calciatore ex Eintracht Francoforte, per definire tutti i dettagli dell'operazione. In Inghilterra lo stesso Pinto avrà un faccia a faccia con i vertici del West Ham: si parlerà di Scamacca che ha deciso di tornare alla Roma.