N'Dicka, la statistica in Bundesliga che esalta i tifosi della Roma

I numeri di N'Dicka nella Bundesliga

Nel campionato tedesco N'Dicka si è messo in evidenza anche per le sue spiccate doti difensive. Nelle sue cinque stagioni giocate in Bundesliga, il neo difensore giallorosso ha preso parte a 17 reti (10 gol + 7 assist). Nessun altro difensore centrale, è stato coinvolto in più marcature nello stesso periodo nel massimo campionato tedesco. Solo Willi Orban, difensore del Lipsia, lo ha eguagliato.