Scamacca apre, Pinto è al lavoro: viaggio a Londra

ROMA - Un’agenda ricca di impegni per Tiago Pinto nel suo viaggio a Londra . La priorità è una: vendere, fare cassa, liberarsi di giocatori fuori dal progetto e ricavare quanto più possibile per ottemperare al settlement agreement e aumentare il famoso tesoretto da spendere per le operazioni in entrata. Il general manager della Roma è sbarcato nella capitale inglese, da ieri sera ha cominciato la serie di incontri con diversi club e per diversi giocatori. In primis, Justin Kluivert. E chi l’avrebbe mai detto che il ragazzo (perché ha ancora 24 anni) per tre anni mandato in prestito tra Germania, Francia e Spagna, potesse essere il più cercato in Inghilterra . Il Bournemouth vuole l’esterno romanista ed è pronto ad acquistarlo a titolo definitivo. Il Valencia ha lasciato scadere l’opzione del riscatto fissata a 15 milioni di euro, la valutazione del club giallorosso si aggira più o meno alle stesse cifre. Un’entrata quindi importante e probabilmente anche inattesa (ci sono diversi club di Premier ma anche il Lipsia su di lui) che andrà ad aggiungersi a quella più importante e che riguarda Roger Ibañez il cui cartellino è valutato circa 30 milioni . È lui il sacrificato per i paletti Uefa, Tiago Pinto è al lavoro per trasformare l’interessamento delle varie squadre (Tottenham in primis) in offerte concrete. Il tempo stringe, entro il 30 giugno la Roma dovrà riuscire a vendere per ricavare 28 milioni di euro.

Sondaggio West Ham

E chissà che Ibañez non possa essere un obiettivo anche per il West Ham vincitore della Conference League e che ha bisogno di rinforzi tra i vari reparti. Di certo Pinto (che ha registrato anche l’interesse di club spagnoli per Carles Perez, in primis il Celta Vigo) sta avendo contatti con il club londinese per Gianluca Scamacca (i suoi agenti sono a Londra), il ragazzo romano e romanista che vorrebbe tornare a Trigoria. Tiago Pinto dovrà sondare la disponibilità degli “Hammers” a cedere il ventiquattrenne con la formula del prestito e riscatto a determinate condizioni: la valutazione è alta, Scamacca un anno fa è stato pagato 36 milioni di euro più bonus e non sarà certo regalato. Media inglesi parlano di un possibile inserimento di Karsdorp nella trattativa, situazione tutta da verificare.

Frattesi e giovani

Insomma, gli impegni di Pinto a Londra non sono pochi (aggiungiamo anche la ricerca di squadre per Viña, Reynolds e Shomurodov), tuttavia il gm è in costante contatto anche con l’Italia per portare avanti le altre operazioni di mercato, in entrata e in uscita. La più importante riguarda il Sassuolo, su entrambe le direzioni. La Roma è interessata a Frattesi, vuole capire la possibilità dell’operazione forte del 30% della rivendita del giocatore, e gli affari in dirittura d’arrivo legati ai giovani. Volpato e Missori (cercato anche dalla Juve) sono in trattativa con il club emiliano e vicini al trasferimento ma con operazioni slegate. Non è escluso che quei soldi siano più avanti nuovamente versati al Sassuolo per arrivare al centrocampista di Fidene. Chiosa su El Shaarawy: c’è ottimismo sul rinnovo, ma al giocatore non mancano le offerte. L’ultima è quella del Fenerbahce, ma la priorità resta la Roma.