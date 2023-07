Roma, con Dybala voglia di rinnovo e a centrocampo avanza Sanches

«Sono stati giorni difficili, che fatica!». Non ha tutti i torti Paulo Dybala che sui social ha sottolineato il duro lavoro che lui e la sua squadra stanno portando avanti in questi primi giorni di ritiro ad Albufeira. Allenamenti intensi, resi più leggeri da una temperatura di certo migliore di quella di Trigoria, ma di quelli che quando finisco appagano per la qualità del lavoro svolto. Mourinho e il suo staff si stanno concentrando molto sulla forma fisica, sul ritmo e sulla resistenza. Ma naturalmente anche sulla tattica. Quelli come la Joya ci vanno a nozze, gli schemi e le giocate sono sempre più facili per chi è dotato di una qualità ben sopra la media. Ma tutto lo staff Roma è anche contento della forma atletica di Dybala e di come sia totalmente concentrato sulla preparazione senza pensare alle altre vicende . In primis quelle contrattuali. Poi alle voci di mercato e all’interessamento del Chelsea e dei club sauditi. Questo perché Paulo ha voglia di Roma. E la Roma ha voglia di Dybala. E tutto il resto non conta, anzi, non interessa né al ragazzo né a Mourinho che non sta prendendo minimamente in considerazione l’idea di cominciare la stagione senza di lui . Anche se in realtà entrambi non ci saranno per la prima di campionato contro la Salernitana per squalifica.

Contatto positivo

Dybala quindi viene solamente aggiornato dal suo agente in merito al discorso contrattuale con la Roma. Ieri Jorge Antun ha avuto un contatto con Tiago Pinto per fare il punto della situazione, parlare del nuovo contratto e dell’eventuale nuovo stipendio del ragazzo. Dandosi appuntamento ai prossimi giorni quando potrà esserci un incontro a Trigoria (anche con Carlo Novel) tra l’entourage e il gm, che oggi sbarca in Portogallo per poi tornare a Trigoria quando occorrerà. Clima disteso per un colloquio cordiale: questo perché entrambe le parti vogliono che il matrimonio continui e sono pronti a venirsi incontro per raggiungere un nuovo accordo che possa così mettere fine alle voci di mercato. Ma che possa anche eliminare la famosa clausola che fa paura ai tifosi (e al club) e che invoglia sempre tanti allenatori a caccia di un fantasista. Se Dybala guadagna sei milioni grazie ai bonus individuali, Pinto dovrà offrire qualcosa in più per trattarlo come il calciatore più pagato della rosa. I sei milioni potranno diventare la base fissa alla quale aggiungere i premi personali e collettivi eventualmente maturati. Lavori in corso, ma con estrema positività per riuscire a far quadrare la trattativa e chiuderla entro agosto, quando poi scadrà la famosa clausola che si riproporrà - a meno di rinnovo - nelle prossime finestre di mercato. Testa alla Roma, testa a Oriana per il loro quinto anniversario: «Ti amo con tutto il mio cuore», ha scritto su Instagram aspettando di ritrovarla nella Capitale tra una settimana.

Scamacca e Sanches

Aspetta e spera (meno) anche Morata, ma non più da Madrid. L’attaccante ieri sera è partito con l’Atletico per il tour tra Corea, Messico e Stati Uniti: un segnale non certo positivo per la Roma che non vede aperta la porta del club spagnolo al prestito con riscatto del giocatore richiesto con insistenza da Mourinho. Scamacca invece è tornato a Londra dopo la breve tappa nella Capitale: l’interessamento del West Ham per Origi e Broja può favorere la trattativa con la Roma. Riallacciati i contatti e colloqui in corso: «So di avere delle qualità ancora nascoste, ma sono stra-sicuro al 100% che chi mi prende fa un affare. Penso che mi manchi solo stare nel posto giusto al momento giusto», ha detto a Cronache di spogliatoio. Pinto in pressing per Scamacca ma anche per Renato Sanches che si allena individualmente nel ritiro del Psg: il gm lo vuole. Intanto oggi arriverà l’ufficialità della cessione di Shomurodov al Cagliari: prestito oneroso con diritto riscatto a 10 milioni e percentuale sulla futura rivendita per i giallorossi. Da risolvere invece nodi contrattuali per la cessione di Reynolds al Westerlo.