"Julen Jon Guerrero vicino alla Roma: c'è l'accordo con il Real Madrid"

MADRID (SPAGNA) - Non c'è solo il centravanti da regalare a José Mourinho nei piani di mercato della Roma, che secondo quanto trapela dalla Spagna ha messo le mani su una giovane promessa del Real Madrid. Si tratta del 19enne Julen Jon Guerrero (12 presenze e 6 gol con la Spagna U18), figlio di Julen Guerrero (ex centrocampista dell'Athletic e attuale ct della Spagna U17) che stando a quanto riportato dall'edizione online di 'Marca' è "a un passo dal trasferimento alla Roma per giocare la prossima stagione con la Primavera".

Julen Jon Guerrero verso la Roma: la formula del trasferimento Secondo il quotidiano madrileno "l'accordo tra il Real e il club italiano è praticamente definito e restano da limare solo gli ultimi dettagli per ufficializzare l'operazione, un prestito con opzione di acquisto per la Roma ed eventuale diritto di recompra per il Real che non vuole perdere di vista un calciatore dal potenziale enorme". Trequartista classe 2004 nato a Bilbao, è reduce da un prestito di sei mesi all'Amorebieta con cui ha giocato 17 partite e segnato 4 gol nella Primera Federacion, la terza divisione spagnola.

Julen Jon Guerrero, i tifosi della Roma gli scrivono sui social A Roma e in Italia, sottolinea ancora 'Marca', conoscerebbe un altro tipo di calcio e arricchirebbe il suo bagaglio sia dal punto di vista tecnico-tattico che da quello dell'esperienza, sotto la guida di quel José Mourinho che nei suoi due anni giallorossi ha già plasmato diversi 'bambini' poi approdati in prima squadra. E sul suo profilo Instagram sono già tanti i tifosi giallorossi che hanno voluto scrivere sui commenti del suo ultimo post per dargli il 'benvenuto' alla Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA