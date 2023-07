Simeone svela il colloquio privato con Morata: cosa si sono detti

Atletico Madrid, Simeone: "Morata è importante per noi"

Nelle scorse ore si è tenuto un colloquio tra Simeone e Morata per parlare del futuro dell'attaccante spagnolo, cercato con insistenza dalla Roma - oltre che dall'Inter. In conferenza stampa, l'allenatore dell'Atletico Madrid ha parlato proprio di Morata: "Se ci ho parlato? Le discussioni private non le commentiamo apertamente. Sono felice di Alvaro, è importante per noi. C'è grande concorrenza davanti ed è un bene avere 5 attaccanti così. Spero che continui a fare bene come negli ultimi anni, ha giocato bene e ha ancora margini di crescita".