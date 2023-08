Morata alla Roma, parla Simeone: "Il futuro dipende da lui"

MADRID (Spagna) - Diego Pablo Simeone, nel corso di un'intervista rilasciata ad As, ha fatto il punto sulla situazione dell'Atletico Madrid e di Morata in particolare . L'allenatore dei Colchoneros, ha spiegato di dover lavorare tenendo conto di "coloro che crediamo possano restare": "Siamo in 25, devi scegliere, qualcuno si arrabbierà. Possiamo fallire, ma penso di essere convinto di chi rimarrà e chi se ne andrà". Entrando più nel dettaglio dell'attaccante, obiettivo numero uno della Roma , ha spiegato: "Dipende dal club e dipende da lui. Noi, abbiamo chiaro chi resta e chi se ne va".

Simeone su Morata

E Morata è un elemento di cui Simeone ha grande considerazione: "Per noi è un giocatore molto importante. Ha caratteristiche di attaccante d'area che nessun altro ha. Memphis è il più simile, ma gli piace anche uscire e muoversi. Alvaro dà profondità, allunga la squadra, ha altezza, un gran colpo di testa. È fondamentale. Speriamo che resti con noi. Speriamo di poterlo aiutare a superare quella barriera dei 15 gol. Ha segnato più con noi che con la Juventus e questo genera entusiasmo. La squadra ha bisogno del suo gioco". Poi sulla coesistenza con Depay: "Ci abbiamo provato con Costa e Morata, pure con Costa e Suarez, anche se non coincidevano molto... Si può provare. Le partite sono diverse, a volte ovviamente mi piace una coppia di forza come loro, bisognerebbe vedere come circondarli".