Renato Sanches si avvicina alla Roma: il segnale durante Psg-Inter

ROMA - In un momento così delicato del calciomercato conta tutto, ogni mossa rappresenta un indizio. Ecco perché fa rumore anche un'assenza nell'undici titolare, come quella Renato Sanches nella partita del Psg contro l'Inter . Luis Enrique, che ha allenato la Roma nella stagione 2011/2012, ha lasciato fuori dalla formazione iniziale il centrocampista portoghese.

Renato Sanches verso la Roma

Questo era accaduto anche nei match precedenti, in cui il portoghese è stato tenuto ai margini da Luis Enrique. Un ulteriore indizio della trattativa in corso che dovrebbe portare Renato Sanches nella Capitale, non appena i parigini saranno rientrati in Europa dalla tournée asiatica.