Villar al Granada, il video di presentazione con la pizza: social impazziti

Villar al Granada, virale il video di presentazione

"Direttamente da Roma, è già qui" sono le parole twittate a corredo di un filmato che ha scatenato i tifosi della squadra andalusa. Le immagini si aprono con il primo piano di un pizzaiolo di cui non si vede il volto: prima la frase di preparazione con mozzarella, funghi, pomodori e olive, poi la cottura e infine il posizionamento della pizza in un cartone con il logo del Granada. Lo stesso pizzaiolo misterioso parte poi con il motorino per consegnarla nello stadio del club dove si toglie il caso per rivelare finalmente il suo volto. È proprio Villar che dice: "Direttamente da Roma, sono qui". Una gag divenuta presto virale e molto apprezzata dalla tifoseria del Granada, che gli ha dato il benvenuto con tantissimi 'like' e commenti.