Roma, Ibanez e il post social che scatena i tifosi: indizio di mercato?

ROMA - Un post, una gallery e forse un messaggio d'addio. Questo almeno è ciò che hanno interpretato molti tifosi romanisti, che hanno commentato il post su Instagram di Roger Ibanez come un indizio del suo passaggio al Nottingham Forest. In fondo, sono tante le interpretazioni che si possono dare a quanto pubblicato sul suo profilo Instagram. Il brasiliano ha messo una serie di sue foto con la maglia della Roma, tutte in bianco e nero. Il tutto associato all'emoticon di una pellicola, quasi a simboleggiare i titoli di coda dell'avventura in giallorosso per passare al Nottingham Forest.